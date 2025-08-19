Kalaburagi: ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ (ಪಿಎಸ್ಐ) ಮಂಜುನಾಥ (46) ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಬೇತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಕಾರಿತ್ವ ಕಾಣದೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕುಟುಂಬ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸದಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರ ಮೂಲ ಊರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿವೆ.