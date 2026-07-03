/ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ : ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಇರುವ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ..? : ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾದಡಿ ಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ : ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕೋಟಾದಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. SC ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾದಡಿಯೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ST ಕೋಟಾದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರು: ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ, ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಹಾಗೂ ಟಿ. ರಾಘುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್..? : ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಕುಣಿಗಲ್ ರಂಗನಾಥ್, ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್, ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್.
ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅಡಿಯೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದು, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಜಾತಿವಾರು, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ..?
ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ OR ಮಳವಳ್ಳಿ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ OR ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ
ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ OR ಮಾಯಕೊಂಡ ಬಸಂತಪ್ಪ
ಅಪ್ಪಾಜಿನಾಡಗೌಡ OR ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ OR ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಜಲಗಿ OR ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ OR ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ
ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ OR ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್
ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ OR ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ OR ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್
ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ OR ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ OR ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ OR ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ OR ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣಾ
ತಿಪಟೂರು ಷಡಕ್ಷರಿ OR MLC ರಾಜೇಂದ್ರ
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ OR ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ OR ಕಂಪ್ಲಿಗಣೇಶ್ OR ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ OR ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ್
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ OR ಭದ್ರಾವತಿ ಸಂಗಮೇಶ್...
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂತ್ರವೇ ಫೈನಲ್..? : ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮುಲಾವೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಭಾಗ್ಯ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.