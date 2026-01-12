ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ನೆಲಸಮ ಬಳಿಕ, ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಸಮಿತಿ, ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇದು ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.. ಕೋಗಿಲು ಅಕ್ರಮ ಬಡಾವಣೆ ಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು.. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಗಾಡಿದ್ರು.. ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಕ್ರಮ ವಾಸಿಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೂ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು.
ಹೌದು.. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಓಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರದ್ದೋ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಧಾರ್, ಓಟರ್ ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇದು ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು, ಇದುವರೆಗು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, 167 ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕೇವಲ 26 ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬಂದವರು. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವರನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ. ಅಲ್ಲಿರುವವರ ಪೈಕಿ 26 ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಮಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ..
ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ರು. ಇದೇವೇಳೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೋಗಿಲುನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಗರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಸಮಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿರನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುಕೂಡ ಅಕ್ರಮವೇ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲಿಸರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ..
ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಲೋಕಭವನಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೊಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು..
ಹೀಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇಮಿಸಿದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ 108 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವರೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ...