ಮೇ 10 ಆರ್ಟ್ ಅಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದ ತಿಂಗಳಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದ್ರು ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ 3 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಪಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದೇ ಮೇ 10ರಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಟ್ ಅಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಕಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದ್ರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಒಳಗೊಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಆಪ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತೆರಳಿದ್ರು. ಈ ಮದ್ಯೆ ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ತಾಪ್ತಿಯ ತಾತಗುಣಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಕುಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಖಾಕಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಕ್ಸಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಟೈಮರ್ ಬಾಂಬ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶೆಲ್ಸ್, ಬಝರ್, ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಟೋನೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕಿತರು ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಸಿದ್ದು, ವಿಫಲರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಪಿ ಶ್ರೀವಾಸಗೌಡ ಅವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ತಂಡ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಎನ್ ಐ ಎ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪೋಟಕ ಸಾಧನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಟ ಆಗುಂತಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತ್ರವಷ್ಟ ಶಂಕಿತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.