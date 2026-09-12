ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬೃಹತ್ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ದಂಧೆಯನ್ನು ಜಾಲಾಡಿವೆ.
ನಗರದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂನ ಮಿನರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಕೃಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್' (ಕೃಪಾ ಫಾರ್ಮಾ) ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕ ವೀರೇಶ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಿನರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಗೋದೌನ್ನಿಂದ ಈ ನಕಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಜಾಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಕಲಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಇವರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಔಷಧಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳಿಗೆ (MR) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಕಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಬಾಟಲಿ, ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.