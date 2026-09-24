/ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ; ಕೊ*ಲೆ ಉದ್ದೇಶದಡಿ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ!

Fake Medicines News: ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ (FDA) ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಜಾಲದ ಮೂಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ
ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜನರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ಅಂಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 'ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಮರ್ಡರ್' ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಆರೋಪದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸ್, FDA, ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯ
ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಜಾಲವನ್ನ ಕೇವಲ ಮಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟದ ಹಿಂದಿರುವ ಜಾಲವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಔಷಧ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಔಷಧಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ವೈದ್ಯರು, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. CDSCOಯ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನೋವು ನಿವಾರಕ NSAIDs ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಔಷಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧವನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. CDSCOಯ Drugs Rules, 1945ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ
ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಔಷಧಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಔಷಧ ನಿರೋಧಕತೆ (Antimicrobial Resistance) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವಾಗದಂತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಔಷಧಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.