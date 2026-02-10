ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಸೌಧ : ಮರ ಕಡಿದು ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ರೈತ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಶಕ್ತಿಸೌಧ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ರೈತನೊಬ್ಬ ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದಿನ ಮರವೊಂದರ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿದು ತನ್ನ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ.
ಹೌದು.. ಇವರ ಹೆಸರು ವಿಶುಕುಮಾರ್.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನವ ಇವರ ಅಕ್ರೋಶ ಸಹನೆ ಇಂದು ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತು.. ಇವರು ಮಗಳ ಬರ್ತಡೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಬರ್ತಡೆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗಂಧದ ಮರ ಹಾಕಿದ್ರು... ಆದು ಇವರ ಹೊಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಇದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು 30 ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇಶ ಇದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಮರ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರೀ ಈತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಇದ್ರಿಂದ ನೊಂದ ರೈತ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಬೆಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನ ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿದ ರೈತನ್ನ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಭಧ್ರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೂ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಸಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕ 250 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು 450 ಕೇಳಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ...
ಸದ್ಯ ವಿಶುಕುಮಾರ್ನನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡದಿದಾಗ ರೈತನ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..