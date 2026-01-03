ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾದ ರೈತರು...!

ಗದಗ: ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕಿದರೆ ಉಕ್ಕುವುದು ಜಗವೆಲ್ಲಾ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ನಾನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆದಂತಿದೆ. ರೈತ ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಿ, ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೂಕದಲ್ಲೂ ಕಡಿತದಿಂದ ರೈತ ನಲುಗಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಆಗದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲವಂತಾಗಿದೆ.ಮುಗಿಯದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಜಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯೆ ಮೇಲೆಯೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕಾಮುಕ..!
ಹೌದು, ಗದಗ ನಗರದ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೈತರು ಪರದಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಂಪನಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಕೆ.ಎಮ್.ಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ.ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ೫೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ.ಆದ್ರೆ ಈಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಕೇವಲ ೨೦ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ೨ ಕೆಜಿ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೂಕದಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಫಸಲು ಬಂದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೆಳೆತಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆನೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೊತ್ತುತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೫೦ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ೨೦ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿಳದಿದೆ. ತೂಕದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕೆಜಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಡಿತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಂದ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತೇ ಖರೀದಿ ಆಗಬೇಕು.ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆವೆ.ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೊಂದ ರೈತರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Team India Announcement: ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಗೆ ಕೊಕ್..!
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಗೋಳಾಟ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ರೂ ಪೂಜಾರಿ ವರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ರೈತರ ಪರಸ್ಥಿತಿ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಕೇಂದ್ರ ಮೊದಲೇ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೊಂದ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.