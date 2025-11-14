English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕೈ ಮೇಲು

ಆ ರೈತರು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು.ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಹಳೆ ಊದಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರು.ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ,ರಿಕವರಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಅವಘಡ ನಡೆದರೂ ಕೊನೆಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ರಿಕವರಿ ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:12 PM IST
  • ೧೫ ದಿನಗಳ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಸುಖಾಂತ್ಯ
  • ಕಬ್ಬಿನ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ,ರಿಕವರಿ ವಿರುದ್ದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ರೈತರು
  • ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕೈಮೇಲು

ಮುಧೋಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ ನಗರ.ಘೋರ್ಪಡೆ‌ ಮಹಾರಾಜಾರು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರಾದ  ಜಡಗಣ್ಣ ಬಾಲಣ್ಣ ಓಡಾಡಿದ ಸ್ಥಳ.ಇಂತಹ ನೆಲ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಿಎಮ್ ಘೋಷಿಸಿದ  ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ,ರಿಕವರಿ ಎಂಬ ಪರದೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಮುಧೋಳ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದರು‌.ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು‌. ಬೃಹತ್  ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದರು.ಹೊರಾಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ತಕರು,ಅಟೊ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು.ಇಂತಹ ಹೋರಾಟ ನಿನ್ನೆ  ಸಮೀರವಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು.ಸಮೀರವಾಡಿಯ ಗೋದಾವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡುವಂತಾಯಿತು.ಬೈಕ್ ಗಳು ದಹನವಾದವು.ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಘಡ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿಲ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿಲ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು,ರೈತರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮೇತ‌ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಹೋರಾಟ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಟನ್ ಗೆ ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ೩೩೦೦ ಮೊದಲ ಕಂತು ೩೨೦೦ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಲಾ ೫೦ರಂತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ೩೩೦೦ ರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿಲ್ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ‌.

ಸರಕಾರ ರಿಕವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರು ಮೊದಲು ಟನ್ ಗೆ ೩೫೦೦ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.ನಂತರ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ೩೩೦೦ ರೂಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು.ಆದರೆ ರೈತರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ,ಎಪ್ ಆರ್ ಪಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು.

೩೩೦೦ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಕಂತು ೩೨೫೦ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಎರಡನೇ ಕಂತು ೫೦ ರೂ ಕೊಡಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ೩೩೦೦ ರೂ ಎಂದಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮೊದಲ ಕಂತು ೩೩೦೦ ರೂ,  ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರ  ಸೇರಿ ೧೦೦ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದಿಂದ  ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ‌ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ವು.ಆದರೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.ಐಸಿಪಿಎಲ್,ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್,ಜೆಮ್,ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಹಣ  ಪಾವತಿಸಬೇಕು  ಎಂದು ಕರಾರು ಹಾಕಿದರು.ಏಕರೂಪ ಬೆಲೆ ೩೩೦೦ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿದ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು,ಇದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ‌ಮಾಡುವಂತ ಗೆಲುವಲ್ಲ.ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕರಾರು ಆಗಿದೆ‌.ಮೊದಲ ಕಂತು ನಾವು ೩೨೫೦ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಲಾ ೫೦ ರಂತೆ ೩೩೦೦ ಕೇಳಿದ್ದೆವು.ಆದರೆ ಮೊದಲ ಕಂತು ೩೨೦೦ ನಂತರ ೧೦೦ ಅಂತ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಚಿವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಪಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.ಆದರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಕಿರೂಪದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.ರೈತರ ಗೆಲುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ರೈತರ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಕಾರ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ.

