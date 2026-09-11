/ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮರಣಶಾಸನವಾಗೋ ವರದಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದಾರೆ. ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್.. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವರದಿ.. ಆದ್ರೆ ಈ ವರದಿಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದು. ವರದಿ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೈತರ ಆತಂಕ, ಇಡೀ ವರದಿಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೊರಡಿಸಿರೋದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 53 ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ವರದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದಾರೆ.
ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸುದರ್ಶನ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೆ ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ವರದಿ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಆದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ಯೋ, ಅಥವಾ ವರದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವಂತೂ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.