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ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಬಿ-52 ಬಾಂಬರ್ ಪತನ, 8 ಜನ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು

ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪದೆ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ  ಗಂಭೀರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞ ಜೆಫ್ ಗುಝೆಟ್ಟಿ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 16, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:10 AM IST
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಬಿ-52 ಬಾಂಬರ್ ಪತನ, 8 ಜನ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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