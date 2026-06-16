ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುನೆಲೆ'ಯಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ-52 ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಟು ಜನರು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:20 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 161 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ರನ್ವೇ ಬಳಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಯುನೆಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಶಂಕೆ: ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪದೆ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪತನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞ ಜೆಫ್ ಗುಝೆಟ್ಟಿ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಲು ಇಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ, ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೋಷ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಪಘಾತದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಯುನೆಲೆ ಬಂದ್, ಭೇಟಿ ಅಮಾನತು: ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ-52 ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಿ-52 ಸ್ಟ್ರಾಟೊಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, 1955 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದುರಂತ ನಡೆದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಯುನೆಲೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಚಕ್ ಯೇಗರ್ ಅವರು ಧ್ವನಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.