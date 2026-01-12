English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಂದೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆ..!

ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಂದೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆ..!

ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ‌‌ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ‌ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಚಾಕುವಿನಿಂದ‌ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಇರಿದು‌ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:05 PM IST
  • ತಣ್ಣಗಿದ್ದ‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ‌‌ ಒಂದು‌ ಭೀಕರ‌ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದು‌
  • ಆ‌ ಭಾಗದ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ
  • ಅದ್ರಲ್ಲೂ‌ ತೋಟದ ಮನೆಗಳ ರೈತರಂತೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಂದೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ತುಮಕೂರು: ನೀವೇನಾದ್ರೂ‌ ತೋಟದ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನ ನರರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪೊಂದು‌‌‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..‌ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ‌ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ..ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಹೌದು, ವೀಕ್ಚಕರೇ‌‌ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,‌‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ..‌ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ‌‌ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ‌ ಎದುರಲ್ಲೇ‌ ಚಾಕುವಿನಿಂದ‌ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಇರಿದು‌ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..‌ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್,‌ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ‌‌ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಇವನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯ‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಂತಕರು‌‌‌ ಮೊದಲು‌ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ‌ ಹಿರಿ ಮಗಳು‌ 12 ವರ್ಷದ ಅನುಳ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..‌ ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ‌ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ‌ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ‌‌..‌ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೇ‌ ಇದ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು‌ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು‌ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ‌ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ಲು..‌‌‌‌ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಈಚೆ ಬಂದು‌ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಕ್ತದ‌ ಮಡುವಲ್ಲಿ‌ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನೇನು‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವ‌ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ ಕುಟುಂಬ

ಮಂಜುನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ‌‌ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋದವನಲ್ಲ‌,‌ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಹಾರ  ಹಾಗೂ‌ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು‌ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ‌ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ..‌ ಹುಳಿಯಾರು ಹಾಗೂ‌‌ ಹಿರಿಯೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ‌ಇವರ‌ ಜಮೀನಿತ್ತು‌‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ‌ ಕೇವಲ‌ 100 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಹಾಗೂ‌ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ‌ಗೆ‌ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ‌‌ಯೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಶತೃತ್ವವನ್ನೂ‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದ‌ ಮಂಜುನಾಥ್ ನ‌ ಕೊಲೆ‌ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ‌ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರ,‌‌ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು‌ ಹೀಗೆ‌ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ‌ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ ಟ್ರಂಪ್..!

ತಣ್ಣಗಿದ್ದ‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ‌‌ ಒಂದು‌ ಭೀಕರ‌ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದು‌.. ಆ‌ ಭಾಗದ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.. ಅದ್ರಲ್ಲೂ‌ ತೋಟದ ಮನೆಗಳ ರೈತರಂತೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ‌ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ಅಂತ ಜೀವ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ‌‌ ಈ‌‌ ಹಂತಕರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ‌ಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ‌ ಪೋಲೀಸರು ನಾಂದಿ ಆಡಬೇಕಿದೆ..

