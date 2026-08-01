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  • /5,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನವಿ

5,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನವಿ

ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ 29 ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಯೋಜನೆಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 01, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:52 AM IST
5,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನವಿ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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5,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನವಿ
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