English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏಕತೆ-ಸೌಹಾರ್ದದ ಹಬ್ಬ: ಗದಗದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ

 Interfaith marriage: ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ್ ರವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಗದಗನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:16 PM IST
  • ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು NWKRTC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀರಸಾಬ ಕೌತಾಳ್ ವಹಿಸಿದ್ರು

Trending Photos

ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!
camera icon7
Budh Gochar
ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
camera icon8
Cricketer Retirement
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
camera icon5
Most wickets for India in T20Is
ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು
ಏಕತೆ-ಸೌಹಾರ್ದದ ಹಬ್ಬ: ಗದಗದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ

ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು NWKRTC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀರಸಾಬ  ಕೌತಾಳ್ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಗದಗನ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪಿಠಾಧೀಪತಿಗಳಾದ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಶಿವಶರಣೆ ನೀಲಮ್ಮತಾಯಿ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

 ಮುಖ್ಯ ಅತೀಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ‌ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಖಾಸ್ತ್ರೀ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ ಬಬರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಡಿಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೆರಿಸಲಾಯ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಹಿಂದೂ ಜೋಡಿಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ವಧುಗಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುದುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲಾಯ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶರಣರು ಓಡಾಡಿದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡುವ ಮನಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

 Interfaith marriageGadag

Trending News