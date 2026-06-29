/ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 2 ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ! 8 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಹಾವೇರಿ: ನರೆಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಯುವಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು, "ಹೋರಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಓಡಿಸಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ" ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಲೋಹಿತ್ ಜಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಗುಂಪು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ - 8 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ: ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತಗೊಂಡ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಯುವಕರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕುಡುಗೋಲು, ಕಂದ್ಲಿ (ಕೊಡಲಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಆಯುಧ)ಗಳಂತಹ ಹರಿತವಾದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಲೋಹಿತ್, ಜಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ (KIMS) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಎಂಬುವವರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವು ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.