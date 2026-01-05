ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ FIR; ಷಡ್ಯಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

Laxman Savadi: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗರಾಜ ಕರೆಣ್ಣವರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥಣಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು , ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಪ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ಸವದಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸವದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗರಾಜ ಕರೆಣ್ಣವರ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಅಥಣಿ ನಿಂಗರಾಜ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸವದಿ, ಪುತ್ರ ಚಿದಾನಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎನ್ ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 189(2), 191(2),115(2),351(2),352(2)190 ಕಲಂ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಶಾಸಕ ಸವದಿ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸವದಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಣಿಗೊಂಡು, ಶಾಸಕ ಸೌದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲಲ್ಲಿ, ಇದು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಷಡ್ಯಂತರ, ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷತ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಥಣಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಪುತ್ರ ಚಿದಾನಂದ ಸವದಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ , ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಎಂದು ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಯಾರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಥಣಿ ಬಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಐಗಳಿ ಕೊಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಯುವಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಠಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಿವಯೋಗಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಜವಾರಿ ಮಂದಿಗೆ, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.