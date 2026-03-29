ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಎಂದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹ*ಲ್ಲೆ : ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗೀ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ ರಾಮೇಗೌಡ ಎಂಬ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿ ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ರ್ಯಾಡ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸಂಬಳ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಧ್ಯ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಚಾಲಕ ರಾಮೇಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಟೂರ್ಸ್ ಬಸ್ ಗಳ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಚಾಲಕ ರಾಮೇಗೌಡ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಾಮೇಗೌಡ ರವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಜಗಳ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ಸಂಜೆ 6:30ರ ವೇಳೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಲಕ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್, ಅಭಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಆವಾಜ್ ಹಾಕೋದು, ಬಳಿಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸೋ ಪ್ರತಿ ತುಣುಕು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಆತನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೇ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆಯೋದು ಸಾಭೀತಾಗಿದೆ. ಸಧ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನೆದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಚಾಲಕನ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ FIR ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ A1, A2 ಆಗಿ ಅಭಿ ಅನ್ನೋ ರೌಡಿಗಳು ಬೀದಿ ಬವಣ್ಣನ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ.