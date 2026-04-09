  • ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ.. ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ.. ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

 Hampi express train fire: ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:52 PM IST
  • ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
  • ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್
  • ತಡರಾತ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಘಟನೆ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Shukra Gochar
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಲಹೆ.. ಈ ಎಲೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ!
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ.. ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ!

 Hampi express train fire: ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಹಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧಗಧಗನೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ‌ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲ..ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  4 ಮದುವೆಗಳು 7 ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

