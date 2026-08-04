/ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ತಾವು 'ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್' ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿದರೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಬ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಈ ಕಡಾಖಂಡಿತ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬದಲು ಕೆ.ಜಿ. ಬೋಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬದಲು ಭರ್ತೃಹರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ನೂತನ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸರಣಿ ಯಡವಟ್ಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.