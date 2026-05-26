Monsoon Session 2026: ಇದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
Belagavi Monsoon Sission 2026: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (Karnataka Monsoon Session in Belagavi) ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮೂಹರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (Belagavi Suvarna Soudha) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಭಾಪತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಬದಲಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ (Monsoon Session at Suvarna Soudha) ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಇತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವೇ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸತಿ, ಊಟ, ವಾಹನಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರೊ ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅದೀವೇಶನ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಈವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನದ್ದುಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿವೇಶನದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.