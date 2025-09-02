English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ರಂಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ರಫ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ FKCCI

Donald Trump tariff : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ 'ಅಸಮಂಜಸ ಸುಂಕ'ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (FKCCI) ರಫ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:37 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ 'ಅಸಮಂಜಸ ಸುಂಕ'
    • ರಫ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ FKCCI
    • 'ಸುಂಕದ ಸವಾಲನ್ನು' ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ

Trending Photos

ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon10
Nayanthara
ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
camera icon6
bigg boss
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
weight loss tips
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
ಟ್ರಂಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ರಫ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ FKCCI

FKCCI on Trump tariff : ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಫ್ ಕೆಸಿಸಿಐ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ ಸುಂಕಗಳ ಹೇರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ." ಎಂದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್ ಕೆಸಿಸಿಐ ರಫ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸುಂಕದ ಸವಾಲನ್ನು' ಎದುರಿಸಲು ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಫ್ತಿನ ಆವೇಗ ಹಳಿತಪ್ಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತೇಜಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ! ಆರಂಭವಾಯಿತೇ  'ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ 'ಯ  ಹೊಸ ಯುಗ?

ರಫ್ತಿನ ಆವೇಗ ಹಳಿತಪ್ಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ : ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುರಿ, ಭಾರತದ ರಫ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ರಫ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ​​ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಬಯೋಟೆಕ್, ಕಾಫಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಈಗ ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಫ್ತು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಸಮುದಾಯವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ನಿಧನ..! ಅನಾರೋಗ್ಯ, 79 ವರ್ಷದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಜನ ಶಾಕ್‌.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? 

ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನ ಗಮನವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಚೀನಾ+1 ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ​​ನಿಖರತೆ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಗ್ರ 40 ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Donald Trump tarifftrump tariffFKCCIFKCCI on trump tariffstrump tariffs news

Trending News