ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಾಡಿದ ಹೂ ಬೆಳೆ... ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರದಾಟ!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳೂ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಮುದುಡುತ್ತಿರುವ ಹೂ ಗಿಡಗಳು, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಳುವರಿ , ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವು ಕೀಳಲು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮುದುಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸುಂದರ ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು ಈಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಗಿಡಗಳ ಬಾಡುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೂವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿ ಇತ್ತ ಇಳುವರಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹರಸಾಹಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಶಾಖ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೂ ಬಿಡಿಸಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರೂ ಗಿಡ ಉಳಿತಾಯಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಹೂ ಬಿಡಿಸಬೇಕು.ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿವೆ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ."
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರುಣನ ಮುನಿಸು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರೈತರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಭೂಮಿ ಕಾದ ಕೆಂಡದಂತಾಗಿದೆ ,ಇತ್ತ ಇರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ರೈತನ ಬದುಕು ಬಾಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
