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  • /Food Care: ಬಜ್ಜಿ, ಬರ್ಗರ್‌, ಬೋಂಡಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

Food Care: ಬಜ್ಜಿ, ಬರ್ಗರ್‌, ಬೋಂಡಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

Food Department: ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಿನ್ನಲು ಹೋದ್ರೆ ನರಕವೇ ಗತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು, ರೋಡ್‌ ಸೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಿರೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ (Food Safety Department) ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:06 PM IST
Food Care: ಬಜ್ಜಿ, ಬರ್ಗರ್‌, ಬೋಂಡಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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