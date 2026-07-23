/Food Care: ಬಜ್ಜಿ, ಬರ್ಗರ್‌, ಬೋಂಡಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

Bengaluru Food: ಬೋಂಡಾ, ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಾ, ಪಿಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ... ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲೇ (Junk Food) ಇದೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ. ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಿನ್ನಲು ಹೋದ್ರೆ ನರಕವೇ ಗತಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಿರೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ (Food Safety Department) ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ…!
ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 2.78 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್?
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಂಬುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೃತಕ ಕೊಬ್ಬು ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ, ಬರ್ಗರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೇಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಾಲ್ಡಾದಿಂದ ಸಿದ್ದವಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 40 ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 28.91 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡವನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು..?
* ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
* ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
* ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ
* ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು(ಸ್ಟ್ರೋಕ್) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?
* ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬಳಸಬಾರದು
* ತಾಜಾ ಅಡುಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
* ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು
* ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬೇಕು