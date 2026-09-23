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ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

"ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಂಡರೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸೋದು ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ, ಗಲೀಜಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

Written ByKrishna N K
Published: Sep 23, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:40 PM IST
ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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