/ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಊಟದ ಜೊತೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತಿದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಅನ್ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ....ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ... ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ....
ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ, ಗಲೀಜಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಎಸ್.ಪಿ ಮಲೆನಾಡು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೇ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕ..ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಳೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೂಡಲೇ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಇದು ಯಾವುದೂ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಿರೋ ರೂಟೀನ್ ತಪಾಸಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಪವಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?' ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಗಲೀಜು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.