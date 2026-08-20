Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ, ಫಂಗಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ: ರಾಜ್ಯದ 36 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲು!

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ, ಫಂಗಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ: ರಾಜ್ಯದ 36 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲು!

ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರಾ..? ಹಾಗಾದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೊರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು.. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳು ಇತರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ‌ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:59 PM IST
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ, ಫಂಗಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ: ರಾಜ್ಯದ 36 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲು!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್.! ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
2
3
4
5