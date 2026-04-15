English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ; ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು: ಎಚ್‌.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ‌ ಮೋಸಗಾರ, ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್‌.ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 15, 2026, 05:09 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ
  • ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂಥ ನೀಚ ವಂಚಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ
  • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದ ಎಚ್‌.ವಿಶ್ವನಾಥ್

H Vishwanath Slams Siddaramaiah: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪಿಯುಸಿ‌ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ದಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ‌ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿನೇ ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೇ ಅಹಿಂದ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ಅಹಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂಥ ನೀಚ ವಂಚಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ‌ ಮೋಸಗಾರ, ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಮೋಸಗಾರ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದರು.  

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಚಮಚಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದ. ನಾವೇ ಆತನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಗುವನ್ನ ದಡ್ಡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನೇ ದಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ NEP ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ?. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲು NEP ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ NEP ಹಾಗೂ SEPನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲಯಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ 5.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಯರ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆ (UKP) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

H VishwanathSiddaramaiahCongress governmentDK ShivakumarMadhu bangarappa

Trending News