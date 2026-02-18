ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿಗೆ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ 'ಸವಾಲು' ಹಾಕಿದ ದಡೇಸಗೂರು

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಏರತೊಡಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸಗೂರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸಗೂರು, ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 'ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು 50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೂ ಅವರ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಡಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸೋತರೆ, ಅವರು ನನಗೆ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು.ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಂಚಲು ಹಣವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಜಮೀನಿನ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಚಿವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ದಡೇಸಗೂರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.'2008ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಂಗಡಗಿ ಬಳಿ ಗಾಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಲೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 50 ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಈ ನೇರ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.