ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು...2016-17 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೋಸ್ಕ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು...ಆದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಈ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತಲ್ಲ...ಬದಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂವರೆಗೆ ಹಠಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಯುರೋಪ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ....
ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದುದ್ದು ಪೋಸ್ಕ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಷ್ಟೇ..ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಸ್ವತಃ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಗೆಳೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಅರ್ಕಸಾಲಿ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗಪ್ಪ ದಬಾಲಿ ಅವರಿಗೆ 1957-58 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಆಗ ನನಗೆ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡತೊಡಗಿತು.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಗದಗನಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
ಇಂದು ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್(Soft Power) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ, ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಜೋಯಿಸ್ ರಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.ಇಡೀ ಭಾರತ, ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ದಂತು ನಿಜ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಅವರು 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 1802 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ಎನ್ನುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ (ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮನಾದ) ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಯುರೋಪ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದವರು.
ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ...
ಗದಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವು ಅದರಲ್ಲೂ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಾನ್ ಹಠಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಕೊಡಿಕೊಪ್ಪದ ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪಜ್ಜ, ಬೆಟಗೇರಿಯ ರಂಗಾವಧೂತರು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಬೂದೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹರ್ಲಾಪುರದ ಹಠಯೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರರು,ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ.
Remembering Mahesh Ghatradyal on his death anniversary. Hailing from Thimmapur village in #Gadag district, he introduced traditional Hatha Yoga to France in the 1950s and was honoured in 2005 with France’s highest civilian award, the National Order of the Legion of Honour. pic.twitter.com/vTYNyYbJkG
— Gadag Heritage (@GadagHeritage) August 21, 2025
ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳು ನಡೆದಾಡಿದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು ಜುಲೈ 11,1924 ರಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವೇದ,ಯೋಗ,ಉಪನಿಷತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.ಅವರು ತಮ್ಮ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಪಟು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಠಯೋಗ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಯೋಗಿ...
ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ವರ್ಷವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬಳಿಯ ಜಾಯ್ನ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕೋಲ್ ಸುಪರಿಯರ್ ಡಿ'ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಿಸಿಕ್ (Ecole Supérieure d’Education Physique) ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ದೇಶದ ಡಾಲ್ಟೊ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಬೋರಿಸ್ ಡಾಲ್ಟೊ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಡಾಲ್ಟೊ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದರು.ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಟೊರವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಗಪಟು ಸಹ ಆಗಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು.ತದನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೌಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 1947 ಮತ್ತು 1955 ರ ನಡುವೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಯೋಗದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೀತದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.ಜೊತೆಗೆ 1954 ರಿಂದ 1960 ವರೆಗೆ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾನಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು,ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾನಂದ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪೂರಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾನಂದ ಅವರು 1957 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಂಡ್ರೆ ಮಾಲ್ರಾಕ್ಸ್ (ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಂತ್ರಿ), ಜೀನಿನ್ ಆಬೊಯರ್ (ಗುಯಿಮೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು), ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಜೀನ್ ಫಿಲಿಯೋಜಾಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಮಸ್ (ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು), ವೈದ್ಯರಾದ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಡಾಲ್ಟೊ (ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವೈದ್ಯರು) ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಕ್ರೆಫ್ (ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು) ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಸಾಲ್ಮನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು 1959 ರಲ್ಲಿ, Franco-Indian Cultural Relations Center (CRCFI) ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
1969 ರಲ್ಲಿ 'ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಠಯೋಗ ಒಕ್ಕೂಟ' (Fédération Française de Hatha Yoga) ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರದ್ದು,ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಠಯೋಗವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ 1971 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಾಂಕೋಫೋನ್ ಹಠಯೋಗ ಲೀಗ್' (Ligue Francophone de Hatha Yoga ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗ್ವಾಡೆಲೋಪ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು 1974 ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಎಟ್ ವೈ (Journal Yoga et Vie) ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಠ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು.1981 ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಯೋಗ ಶಾಲೆ' (International School of Traditional Yoga - EIDYT) ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು.
ಹುಟ್ಟೂರು ಮರೆಯದ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ :
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ,ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು 1994ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ' (France Inde Karnataka) ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ 1995 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು, 1997 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ 'ಫ್ರಾನ್ಸ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ'ಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು ಯೋಗ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ; Naître en yoga, La Bhakti yoga de Akkamaha Dévi, Rêverie de Basava, Atma Bodha, Vedanta, Pardonne-moi, Yoga et symbolisme, Le souffle, parole de vie ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ:
ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 1996 ರಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2005 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 'ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಉನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
ಮರೆಯಾದ ಹಠಯೋಗಿ:
ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ-ತಿಮ್ಮಾಪುರದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಠಯೋಗದ ಪರಿಚಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು.ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಠಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಹೇಶ್ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಗೆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಹಠಯೋಗಿ ಮಹೇಶ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಘಟ್ರಡ್ಯಾಳ ಅವರು 83 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಆಗಸ್ಟ್, 2007 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ತಂದು ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
-ಮಂಜುನಾಥ ನರಗುಂದ.