Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಗದುಗಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ವರೆಗೆ..

ಗದುಗಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ 'ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ವರೆಗೆ..

ಇಂದು ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್(Soft Power) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 06, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:20 PM IST
ಗದುಗಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ 'ದಿ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಆನರ್' ವರೆಗೆ..

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದಚ್ಚು-ಕಿಚ್ಚ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ! 'ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು' ಎಂದ ಸುದೀಪ್‌
Darshan-Kichcha Sudeep30 min ago
2
KCET Results 2026 Karnataka58 min ago
3
POOJA HEGDE59 min ago
4
T20 World Cup Winner1 hr ago
5
anasuya1 hr ago