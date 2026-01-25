ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

Nandini Products
: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ನಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಹಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 160 ML ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಲು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ್ರೆ, 140 ML ಪಾಕೆಟ್ ಮೊಸರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು 200 ML ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 160 ML ಮತ್ತು 140MLನ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಪಾಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾವಿನ ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸವಿಯಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಲಸ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
