English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ಈ ಮೊದಲು 200 ML ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 160 ML ಮತ್ತು 140MLನ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 10:21 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌ನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಲು
  • ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌ನಿಂದ 10 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ..!

Trending Photos

Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
camera icon5
Silver price
Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ಸತತ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!
camera icon7
Telangana school holidays
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ಸತತ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!
Ugram manju marriage:ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು
camera icon6
Ugraam Manju
Ugram manju marriage:ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Ardha Kendra Yoga
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು

Add Zee News as a Preferred Source

Nandini Products

ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ KMFನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌ನಿಂದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಹಾಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 160 ML ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಲು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ್ರೆ, 140 ML ಪಾಕೆಟ್ ಮೊಸರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೇವೇಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಈ ಮೊದಲು 200 ML ಹಾಲಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 160 ML ಮತ್ತು 140MLನ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾವಿನ ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸವಿಯಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಲಸ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KMFNandini MilkNandini CurdRs 10 milk packKarnataka dairy

Trending News