ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈತನಾದ ಯುವಕನ ಕಥೆ..! ಮಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ

crop loss:: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳೆ ನಾಶ,ಆ ಯುವಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ್ದ .ಅದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಯುವ ರೈತ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಯುವ ರೈತನ ಬದುಕೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಯುವ ರೈತ.. ಶಿವರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಎಂಬ ಯುವ ರೈತ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂತು ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ರೈತನ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ರದಲ್ಲೇ ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರೈತನ ಬದುಕೆ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾನಿ ಕಂಡು ರೈತ ಗೋಳಾಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..
ಇನ್ನೂ ಮಾಗಡಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಜಿಗೆ 3-4 ರೂ ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
