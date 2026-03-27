English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈತನಾದ ಯುವಕನ ಕಥೆ..! ಮಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈತನಾದ ಯುವಕನ ಕಥೆ..! ಮಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ

crop loss:  ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳೆ ನಾಶ,ಆ ಯುವಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ್ದ .ಅದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಯುವ ರೈತ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಯುವ ರೈತನ ಬದುಕೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 27, 2026, 07:50 PM IST
  • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ರೈತನಾದ ಯುವಕ..!
  • ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಯುವ ರೈತ..!
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದದ್ದ ರೈತ..!

Trending Photos

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಸ್.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಯುವ ರೈತ.. ಶಿವರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಎಂಬ ಯುವ ರೈತ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ‌. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂತು ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಟಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಇನ್ನು 10 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ರೈತನ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ರದಲ್ಲೇ ವರುಣಾರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರೈತನ ಬದುಕೆ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾನಿ ಕಂಡು ರೈತ ಗೋಳಾಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..

ಇನ್ನೂ ಮಾಗಡಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಜಿಗೆ 3-4 ರೂ ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ‌. ಹಾನಿಯಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ‌. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ.  ಕಂದಾಯ- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crop loss karnatakaformer crop lossgadag crop lossಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಬೆಳೆ ನಾಶ

Trending News