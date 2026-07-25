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  • /Ganesh Chaturthi 2026: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್‌? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Ganesh Chaturthi 2026: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್‌? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

PoP Ganesha Idol: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ, ಡಿಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:15 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್‌? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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