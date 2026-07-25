/Ganesh Chaturthi 2026: ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್‌? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Ganesha Chaturthi: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ (Ganesha Chaturthi) ಹಬ್ಬ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ, ಡಿಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಿಒಪಿಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜನರು ಇದೀಗ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು, ಮಾರಾಟ ಮತ್ಯು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ವಿರೋಧಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಭಕ್ತಿ, ಸಾಮೂಜಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಿಒಪಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ?
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಠಾಪಿಸಿ, ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.