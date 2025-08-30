ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ! ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ

Ban on sale of liquor: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ CL-4, CL-6A ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿ ನಗರ, ಜೆಸಿ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಭಾರತಿನಗರ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಹಲಸೂರು, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಲಹಂಕ, ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.