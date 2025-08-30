English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ! ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ

Ban on sale of liquor: ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 30, 2025, 11:16 AM IST
    • ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು
    • ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ
    • ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ

ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ! ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ

Ban on sale of liquor: ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ CL-4, CL-6A ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ 'ಔಟ್'! 12 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ!

ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. 

ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಟಿ ನಗರ, ಜೆಸಿ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಭಾರತಿನಗರ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಹಲಸೂರು, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!

ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಲಹಂಕ, ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

