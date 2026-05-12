ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ. ಎಚ್ಚರ. ಎಚ್ಚರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನೀವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ Groww ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಗಾವತಿ ಮೂಲದ ಈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಈಕೆಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ.ಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದು, ವಿಚಿತ್ರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಘರಾಘರಿ ವಂಚಕಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಮೂಲತಃ ಗಂಗಾವತಿಯವಳು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಾಣೋ ಈಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಂತಾ ವಂಚನೆಯಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ Groww ಜೊತೆ ತನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಾ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಿರಾತಕಿ, ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಹಣ ಕೀಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಕೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈಕೆ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಹೂಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಸಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೇ ತಲಾ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೇವಲ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಡೀತಿದ್ಲು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಷರತ್ತು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ! ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ದುರಂತ..!
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಈಕೆಯ ಮಾತು ನಂಬಿ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರೇ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.