ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭರಪೂರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡ್ತಿರೋ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 10 ರಿಂದ 24 ಒಳಗಾಗಿ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಇದೇ ಈಗ ಕೈ ಕಮಲದ ನಡುವೆ ಗಣತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ಅತ್ತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಈಗಿಂದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇದೇ 13 ರಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲ.ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಹೊಸ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕೈ ಪಡೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ.ಹಾಗೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ.ಕಾರಣ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಲು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪೊನ್ನಣ್ಣ,ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು.ಜೂನ್ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯೂಸಿ ಇದ್ದಾರೆ.ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂದರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲೇ ಬೇಕು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಮುಂದೂಡಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಹಾಗೇ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.