ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುವಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ. ಒಡೆದಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಳುಗಳೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 13ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ. ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿಯ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಇದೇ ಸೀ ಎಸ್ಟಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಯುವಕರು, 4 ಜನ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿ 8 ಜನ ಮೂರು ರೂಂ ಬುಕ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಯುವಕರ ಪಾರ್ಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಯುವಕರು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಂದ ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಟಿಎಂಗೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಘೋರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಬ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಸರಳುಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಂಘಟನೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರೊ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.