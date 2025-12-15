English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಯ್ಸ್‌-ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್‌? ಹೆದರಿ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯುವತಿ

ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಯ್ಸ್‌-ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್‌? ಹೆದರಿ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯುವತಿ

ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಟಿ ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ರು. ನೋಡನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಂದ ಯುವತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:30 PM IST
    • ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಬಳಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು..?
    • ಖಾಕಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯುವತಿ..
    • ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Trending Photos

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Launceston Elliot
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon7
alcohol
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon11
Trigrahi Yog Effects
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
camera icon6
Bigboss kannada 12̧ gilli nata ̧ open challenge ̧ rajath ̧ sudeep
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಯ್ಸ್‌-ಗರ್ಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್‌? ಹೆದರಿ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯುವತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುವಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ. ಒಡೆದಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಸರಳುಗಳೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 13ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ. ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿಯ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಇದೇ ಸೀ ಎಸ್ಟಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಯುವಕರು, 4  ಜನ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿ 8 ಜನ ಮೂರು ರೂಂ ಬುಕ್‌ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಎಂದರೇನು? ದ್ವೇಷ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಯುವಕರ ಪಾರ್ಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಯುವಕರು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ‌. 

ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಂದ ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಟಿಎಂಗೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಘೋರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂಬ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಸರಳುಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಡೆಡಿಕೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಇನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಂಘಟನೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರೊ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ... ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsBengaluru Crime NewsNEWSParty

Trending News