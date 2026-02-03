ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನದ ಗುಹೆಗಳುʼ ಪತ್ತೆ!

Gold Caves In Kappatagudda: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುದ್ರಣ ಕಾಶಿ ಎಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದೊಳಗಿನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಗುಹೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು–ಐದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹಲವು ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಗುಹೆಗಳೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎರಡು–ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಗುಹೆಗಳೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಚಿನ್ನದ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಎಪ್ಪತ್ತುಗಿರಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಪ್ಪತ್ತಗಿರಿ ನೋಡು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ, ವನ್ಯಧಾಮ ಹೀಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ, ಕೇವಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಪಾರ ಖನಿಜ, ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಗದುಗಿನಿ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಹೋರಾಟ ಇಂದಿಗೂ ಸವಿನೆನಪು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಅದೇನೆ ಇರ್ಲಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಕೆಲವರ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತಾಗಲಿ. ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ನಿಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಂತ ಗಣಿಕುಳಗಳ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಕಪ್ಪತ್ತಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.