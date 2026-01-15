English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ: ದೇವಾಲಯ, ತಳಹದಿ, ಮನೆ ಮಠಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ: ದೇವಾಲಯ, ತಳಹದಿ, ಮನೆ ಮಠಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು

Lakkundi Village: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 12:41 PM IST
  • ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

BBK12: ಮಿಡ್ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12 mid-week eviction
BBK12: ಮಿಡ್ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌
ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
camera icon9
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
ಶನಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಶನಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
BBK12: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!? ‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada Season 12
BBK12: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!? ‌
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ: ದೇವಾಲಯ, ತಳಹದಿ, ಮನೆ ಮಠಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು

Lakkundi Village: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ತವರೂರಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಿಧಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳ್ಳರು ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರು ರಿಂದ ಏಳು ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಅಗೆದು ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಗೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮನೆ ಮಠಗಳು ಹಾಗೂ ತಳಹದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಿಗಳ್ಳರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

ನಿಧಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

Lakkundi villageGold Treasure NewsTreasure Thieves ThreatGadag district newsAncient Temples

Trending News