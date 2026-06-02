Hotel Food Price: ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಇಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಸ್, ಹಾಲು, ಮೆಟ್ರೋ, ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ (LPG Cylinder Price), ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು (Bengaluru Hotel) ತನ್ನ ತಿಂಡಿ, ಆಹಾರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (Price Hike) ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!
ಹೌದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಟರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನು ಬೆಲೆಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಹೋಟಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆನು ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ-ಆಹಾರದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳತ್ತ ಬರುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ ನೀಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ ದರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾಲು, ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡರೆ, ಮೆನು ದರವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬುದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಶಯ.