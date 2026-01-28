English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ NHAI ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

Bangalore Mysore Highway: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್.‌

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 28, 2026, 10:51 AM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NHAI) ನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..!
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್..!
  • ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ NHAI ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

Bangalore Mysore Highway: ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NHAI) ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NHAI) ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೈವೆಯ 117 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈವೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಣವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಏನಿದು NHAI ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್...‌ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಜಿಪಿಎಸ್‌ (GPS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ (MLFF) ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(NHAI) ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಜಿಪಿಎಸ್‌ (GPS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿ ಟೋಲ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. 
ಹೈವೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಲ್ ದರ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ NHAI ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಲಾಸ್ ಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ಜಾರಿ

ಜಿಪಿಎಸ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ (ANPR) ಮೂಲಕ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಟೋಲ್ ದರ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ NHAI ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯಾದರೂ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿವೆ. 

MLFF ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೈಲೇಟ್ಸ್
- ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ
- ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತಿಲ್ಲ
-  ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ
- ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ
- ವಾಹನ ಪದೇ ಪದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ
- ಇಂಧನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
- ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ
- ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ
-  ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- NHAI New Rules: ಇಂತಹವರಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ANPR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.?
- ಹೈವೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರ್ತಿಸಲಿದೆ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ಹೈವೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗೋ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಟೆ ತೆಗೆಯಲಿದೆ
- ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
-  ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
- ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಕೆ
-  ಹೈವೆ ಬಳಸಿದ ಮಾರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ
- ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
- ಟೋಲ್ ದಾಟಿದ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕದ ನಿಖರ ದಾಖಲೆ
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸಿ ಹಣ ಕಡಿತ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು NHAI ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

