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BPL ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಏನದು?


Good news for BPL card holders: BPL ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:34 AM IST
BPL ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಏನದು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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BPL ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪರಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಏನದು?
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