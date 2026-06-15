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Guarantee Schemes: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌


Siddaramaiah About Guarantee Schemes: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2000 ರೂ. ಜಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:06 PM IST
Guarantee Schemes: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

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ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
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