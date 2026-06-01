Direct Transport To Mantralayam: ನೀವು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರೇ.. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ. ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಬಸ್:
ಹೌದು, ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೇರ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಹೊರಡುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ:
ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಈ ಬಸ್ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಬಸ್:
ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾರನೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ:
ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಮದ್ದೂರು, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅಧೋನಿ, ಅಮಿಗನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ?
ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹650 - ₹800 ಇರಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.