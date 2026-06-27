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School Students: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಇನ್ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್‌


ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌ (Free Bus Pass) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫ್ರೀ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:53 PM IST
School Students: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಇನ್ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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