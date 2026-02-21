English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್- ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ

ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್- ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ

Bandipur Safari: ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 21, 2026, 08:03 PM IST
  • ಸಫಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
  • 2025ರ ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ

Bandipur Safari Resume: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತೆ  ಪುನರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ‌ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಫಾರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು‌ ಸಂಜೆ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 19 ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನ 12 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಬಳಸುವಂತೆ ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಎನ್ ಟಿಸಿಯ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರಾಕರ್ ಗಳು, ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

