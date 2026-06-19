Traffic Fine Discount: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು (Traffic Police) ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಷ್ಟೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೆ ಹಲವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ (Traffic Fine 50% Discount) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಂಡ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ?
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಫರ್ 1991 ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ 10.02 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 28,35,28,900 ರೂ. ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಇ-ಚಲನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 2026 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ದಂಡಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ?