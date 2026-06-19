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Traffic Fine Discount: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಜೂ.21 ರಿಂದ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ

Traffic Fine: ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:56 AM IST
Traffic Fine Discount: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಜೂ.21 ರಿಂದ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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