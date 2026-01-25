ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಕೆಎಂಎಫ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ನಂದಿನಿ ಹಾಲು: 160 ಎಂಎಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ
ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು: 140 ಎಂಎಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಎಂಎಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಲಸ್ಸಿ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.