English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!

ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ನಂತರ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಓಡಲಿವೆ.ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:13 AM IST
  • ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಚಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:45
  • ಚಲಘಟ್ಟದಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2:00
  • ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

Trending Photos

200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬೆನ್ನೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon12
Trigrahi Yog 2026
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬೆನ್ನೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ..
ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..
camera icon6
kavya shaiva family
ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..
ಭಾರತೀಯರಾದರೂ ದೇಶದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಕು ಅನುಮತಿ
camera icon6
Inner Line Permit
ಭಾರತೀಯರಾದರೂ ದೇಶದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ..! ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಕು ಅನುಮತಿ
33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?
camera icon5
33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌.. ODIನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಓಡಾಡಲಿವೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆಗೆ ಆನುಗುಣವಾಗಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.ಆದರೆ ರೈಲುಗಳು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಕ್ಕದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ನಂತರ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಓಡಲಿವೆ.ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟೋಕನ್ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಟಿಕೆಟ್, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದೆ ಈ ಲೋಹ! ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..‌ 

ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ:

ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಚಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:45

ಚಲಘಟ್ಟದಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಕೊನೆಯ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2:00

ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ

ಮಾದಾವರದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆವರೆಗೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2:00

ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾದಾವರವರೆಗೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2:00

ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ

ಆರ್.ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 3:10

ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಆರ್.ವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 1:30

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕೊನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2.45

ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

About the Author
Karnataka politicsHappy New YearCM SiddaramaiahKarnataka Policeಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ

Trending News