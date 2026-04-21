English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಆಸರೆ!

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ'ದ ಆಸರೆ!

Chamarajanagar oxygen disaster: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೊವೀಡ್ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ 36 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದವು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 21, 2026, 10:27 PM IST
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ‌ ನೀಡಿ‌‌ದೆ
  • ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಜೊತೆಗೆ, ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ'ದ ಆಸರೆ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೊವೀಡ್ ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಮಾತಿಗೆ ಬದ್ದರೆಂದು ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‌ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೊವೀಡ್ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿ 36 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಆ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ಒಂದು‌ ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ನೀಡಿ,ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಮನೆಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ‌ ನೀಡಿದ್ದರು.ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದವು.ಆದರೆ ಈವರೆವಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿನ ಹಿನ್ನೇಲೆ ಮುಂದುಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು 36 ಮೃತರ ಪೈಕಿ 25 ಮಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ‌ ನೀಡಿ‌‌ದೆ.ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಡೇರಿದೆ.ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದವರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದವರು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಜೊತೆಗೆ, ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 

 

About the Author
Chamarajanagar Oxygen TragedyGovernment Job AppointmentSixth GuaranteeCompassionate GroundsAppointment Letter Distribution

Trending News