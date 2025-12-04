English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!

ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:30 PM IST
  • ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ
  • ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾರೆ.

ಜಾತಿ,ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ‌ ಧ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದೆ.ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇಂದು ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ,ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದೆ.ಸಭೆ,ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ,ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ,ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಕೋಮುಭಾವನೆ ಬಿತ್ತುವುದು,ಜನರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದೆ.ಇಂದು ನಡೆದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾಯಕರಿರಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸುಮೊಟೋ ಅಡಿ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅದಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೌಶಾಲ್ ರೋಚಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಪತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ಧತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿದ್ವು.ಆಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.ಸದ್ಯ ಸಂಪುಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ರೂ,ಉಭಯಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಆನಂತರವೇ ಇದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

೧) ಭಾಷೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಜನಾಂಗೀಯ,ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ,ಲಿಂಗ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

೨) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ, ದ್ವೇಷ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ,ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ,ಗುಂಪಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ೫ ಸಾವಿರ ತನಕ ದಂಡ

೩) ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ,ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ,ಸಾಮಾಜಿಕ,ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ

೪) ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶ, ಸಂದೇಶ,ಪಠ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧ್ವನಿ,ಧ್ವನಿ,ಸಂಕೇತಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದು ಕುಣಿಕೆ

೫) ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವರು ಶಿಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ..!

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು,ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ.ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ರಾಚಪ್ಪಸುತ್ತೂರು
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯುರೋ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್

