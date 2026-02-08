ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಜೀವಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು! ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಪಘಾತದ ಭೀತಿ..

ಹೌದು... ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಿಳ್ಳೆಕೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಒಂದೆಡೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶಾಲೆ ಇಬ್ಬವಾಗಿದೆ,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿವೇಗದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ರಸ್ತೆ ದಾಟದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್,ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೂಚಕ ಫಲಕಗಳು ಹಾಕುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.